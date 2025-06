O senador Sérgio Petecão, PSD, esteve reunido com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para tratar da possível retomada das atividades da fábrica de preservativos de Xapuri.

A unidade, que ficou paralisada durante a pandemia de Covid-19, é considerada estratégica para o estado por gerar empregos, fortalecer a saúde pública e contribuir com a preservação ambiental.

Segundo Petecão, a proposta apresentada ao ministério envolve a celebração de um contrato direto entre a pasta da Saúde e a empresa pública acreana Anac S.A., que assumiria a gestão do projeto e, posteriormente, repassaria a execução da produção para a empresa Vivax — nos mesmos moldes da antiga parceria com a Funtac.

— Estamos falando de 150 empregos diretos e mais de quatro mil pessoas beneficiadas indiretamente. Isso muda a vida de muita gente em Xapuri e no Acre – afirmou Petecão, destacando o impacto social e econômico da reativação da fábrica, que utiliza látex extraído de forma sustentável.

O senador entregou ao ministro um parecer jurídico que, segundo ele, demonstra a viabilidade legal do novo modelo de contrato.

— A fábrica não pode continuar parada. Ela é símbolo de uma política pública que une desenvolvimento econômico, saúde e sustentabilidade ambiental. O Acre precisa disso – declarou.

Alexandre Padilha, de acordo com Petecão, recebeu bem a proposta e garantiu que irá avaliá-la com atenção.

O senador afirmou ainda que continuará acompanhando de perto os próximos passos junto ao ministério.

A fábrica de preservativos de Xapuri foi inaugurada em 2008 e ficou conhecida nacionalmente como um exemplo de bioeconomia.

Sua paralisação nos últimos anos gerou críticas e apreensão entre os moradores da região.

A expectativa é de que a retomada das atividades possa reacender a economia local e recolocar o Acre no mapa das iniciativas sustentáveis da saúde pública brasileira.

(oea com info do gab do sen Petecão)