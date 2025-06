Terça-feira, 10 de Junho de 2025 – D.O Nº 14.040

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA

DECRETO Nº 126 de 06 de junho de 2025

Art. 1º NOMEAR, o senhor José de Oliveira Lima Filho, para o Secretário-

-Adjunto de Saúde.

DECRETO Nº 127 de 06 de junho de 2025

Dispõe sobre a convocação para a 3ª Conferência Intermunicipal de Políticas

para as Mulheres dos Municípios da Região Purus, sediada em Sena Madureira

DECRETO Nº 128 de 09 de junho de 2025

Art. 1º NOMEAR para o cargo de Secretário Municipal de Licitações e Contratos,

o senhor Getúlio Régio de Oliveira Filho

DECRETO Nº 129 de 09 de junho de 2025

Art. 1º REVOGAR, o DECRETO/PMSM/GAB. PREF. Nº 116/2025, que designou

a senhora Suele dos Santos Filgueira, atual Secretária Municipal de

Administração e Finanças, para exercer, cumulativamente e interinamente, o

cargo de Secretária Municipal de Licitações e Contratos, sem percepção de

remuneração adicional.

DECRETO Nº 52 DE 12 de Fevereiro de 2025

Art.1º Nomear representantes do Conselho Municipal de Assistência Social –

CMAS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 072/2025

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2025

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica na operação, orientação, elaboração e apresentação de dados gerenciais e de controle no âmbito da gestão administrativa, licitação, convênios e contratos de repasse.

EMPRESA C. G. O. SANTANA LTDA

R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais).

Confira aqui em pdf