Por Victor Lebre do g1

Após três dias com as aulas suspensas, os alunos da Escola Estadual Rural Limoeiro Anexo, na zona rural do Bujari, interior do Acre, voltaram a estudar na última segunda-feira (9). Porém, o local utilizado como colégio segue o mesmo: um casebre em meio ao matagal com apenas alguns pilares de madeira sob telhas, sem paredes e sem assoalho, no chão de barro.

As aulas foram suspensas pelo núcleo da Secretaria Estadual de Educação e Cultura (SEE-AC) no Bujari. O objetivo do núcleo era que as aulas seguissem dessa forma até que a nova escola, que está em construção em outra área da região, fosse entregue.

Contudo, a SEE-AC informou que não foi comunicada da decisão e determinou o retorno das aulas. (…) Em tempo: retorno…?!?!? SEE?!?!?