Para cumprir as regras das contas públicas, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já havia anunciado a contenção de R$ 31,3 bilhões em despesas. Isso significa que gastos previstos no Orçamento de 2025 ficam congelados para evitar o estouro dos limites de despesas no ano.

(…)

Grifo meu: governo Lula optou por isso…Se entregar ao centrão(e ao mercado), o que de pior existe na política brasileira – e não buscar apoio popular…porque optou não ser um governo de esquerda como deveria ser. Vai sobrar até pro MCMV porque os ricos não querem pagar IOF.

Grifo meu 2: hoje dois provocadores deputados de extrema-direita bagunçaram uma audiência que deveria ouvir o ministro da Fazenda na câmara dos deputados…

Assista abaixo….vejam e ouçam os argumentos do ministro Fernando Haddad…



J R Braña B.