CNC – Com previsão de temperaturas mais altas do que o habitual para a estação mais fria do ano, as vendas no setor de vestuário, calçados e acessórios devem ter retração de R$ 50 milhões em relação ao inverno passado, segundo projeções da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

A estimativa leva em conta os até 2°C previstos acima da média histórica no Brasil para a época, o que reduz a procura pelos itens típicos do clima mais gelado.

(…)