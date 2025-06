Música de 1.995.

Irei com você (Con te partirò) é o nome original da música.

Sarah Brightman e Andrea Bocelli.

Com Sara virou Time to Say Goodbye(Hora de dizer adeus)

A letra fala de partir para novos caminhos…

Uma letra profundamente emotiva, romântica e, ao mesmo tempo, esperançosa.

Versos fundamentais:

//Time to say goodbye / Paesi che non ho mai / Veduto e vissuto con te

(Hora de dizer adeus / A países que nunca vi / Nem vivi com você)

//Adesso sì, li vivrò / Con te partirò

(Agora sim, eu os viverei / Partirei com você)

A letra começa assim:

//Quando estou sozinho

//Sonho com o horizonte

//E faltam as palavras….

Ouça…linda demais!

J R Braña B.