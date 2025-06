ICL – A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, presidida por Hugo Motta (Republicanos – PB) apresentou um projeto de lei que autoriza parlamentares a acumularem a aposentadoria de ex-deputados federais com o salário de qualquer mandato eletivo, seja no Congresso, nas assembleias estaduais, nas câmaras municipais ou no Executivo. A medida revoga um trecho da lei de 1997 que instituiu o atual regime previdenciário dos congressistas.

(…)

Grifo meu: é o mesmo Congresso que serve de apoio aos interesses dos ricos, do mercado, e não vai aprovar a proposta de IOF para os que vivem de aplicação….é um Congresso Nacional de classe, de empresários e seus representantes. E com milhões de votos de assalariados e desempregados desorientados.

Grifo meu 2: Hugo Mota escolhido, diga-se, pelo governo Lula, que decidiu não enfrentar politicamente os adversários de classe do povo brasileiro. A conciliação do governo que não interessa à maioria do povo pode jogar o Brasil nos braços da extrema-direita..outra vez…e aí salve-se quem puder.



J R Braña B.