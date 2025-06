Por GdA

Estão abertas as inscrições para o 23º Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas. O evento acontece de 24 a 29 deste mês, no Arraial Cultural 2025, na Gameleira, em Rio Branco.

Inscreva-se aqui neste link. (clique)

No ano passado, 15 quadrilhas participaram do concurso, sendo 8 da capital e 7 do interior. A expectativa neste ano é que mais grupos participem da grande festa popular, que já faz parte do calendário cultural do estado.

A população também poderá acompanhar a escolha do Casal Caipira, Casal Mirim e Casal da Diversidade. A programação completa do Arraial Cultural será divulgada na quarta-feira, 18, com a presença de todos os parceiros envolvidos no evento.

