ICL – Líderes do PP e do União Brasil criticaram nesta quarta-feira (11) as alternativas propostas pelo governo ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Eles vão se reunir para fechar questão contra o texto do Executivo. O anúncio foi feito em entrevista coletiva na Câmara dos Deputados com os presidentes do PP, senador Ciro Nogueira (PI), e do União, Antonio Rueda, além de parlamentares das duas bancadas.

Os dois partidos têm quatro ministros na gestão do presidente Lula.

(…)

Grifo meu: e o governo não explica ao país o que esses partidos fazem…ou seja, o governo não confronta…com a direita e extrema-direita é preciso confronto político…sem medo….conciliação de classe nunca deu certo no Brasil…no final, o povo sempre sai perdendo…



J R Braña B.