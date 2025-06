G1 Acre – Após a repercussão da denúncia no último domingo (8), feita pelo Fantástico e pelo g1, sobre as condições precárias da Escola Estadual Rural Limoeiro Anexo, na zona rural de Bujari, no interior do Acre, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC) e a Secretaria de Educação e Cultura (SEE-AC) firmaram um acordo emergencial para resolver os problemas estruturais do local sem paredes, sem piso e sem água encanada.

TCE e Educação firmam acordo emergencial para resolver situação de escola rural sem paredes no Acre

