Do Teheran Times, em versão inglês que oestadoacre reproduz em português, traz um resumido balanço das últimas horas no país.

Nesta sexta foi hasteada numa mesquita iraniana a Bandeira Vermelha da Vingança…

O ataque resultou na morte de várias pessoas, incluindo cientistas nucleares, comandantes militares e civis. Enquanto Teerã promete retaliação e o mundo aguarda o que vem a seguir, respondemos às 10 perguntas mais críticas sobre este evento.

1. Os ataques tiveram como alvo áreas residenciais e locais civis?

Sim. Relatos e imagens confirmam que vários complexos de apartamentos e edifícios não militares foram atingidos pelo menos em Teerã.

2. Civis foram mortos ou feridos nos ataques?

Sim. Dezenas de civis foram mortos ou feridos, embora os números oficiais de vítimas ainda não tenham sido divulgados. Entre as vítimas estão mulheres e crianças.

3. Quais cientistas nucleares iranianos foram mortos no ataque?

Segundo fontes, pelo menos seis cientistas nucleares foram mortos, incluindo Abdolhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Seyed Amirhossein Feqhi, Motlabizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi e Fereydoun Abbasi.

4. Os EUA sabiam do ataque de Israel de antemão?

Sim. Com base nas próprias declarações de Trump, os EUA estavam cientes.

5. Os EUA estavam envolvidos ou auxiliaram no ataque de Israel?

Embora os EUA não tenham admitido oficialmente cooperar com Israel, há sinais de envolvimento — como navios-tanque americanos operando perto do Irã 24 horas antes do ataque — juntamente com relatórios não oficiais que sugerem coordenação entre EUA e Israel.

6. Quais líderes militares iranianos foram martirizados nos ataques?

Até agora, o Irã confirmou os martírios do Major General Mohammad Bagheri (Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã), do Major General Hossein Salami (Comandante do IRGC) e do Major General Gholamali Rashid (Comandante do Quartel-General do Khatam al-Anbiya).

7. O Irã retaliará contra Israel?

Todos os sinais apontam para uma resposta enérgica. O líder da Revolução Islâmica, aiatolá Seyyed Ali Khamenei, alertou: “O regime sionista deve esperar uma punição severa. A mão poderosa das Forças Armadas do Irã não os deixará impunes, se Deus quiser. Vários de nossos comandantes e cientistas foram martirizados neste ataque, mas seus sucessores continuarão sua missão. Ao cometer este crime, o regime sionista selou seu próprio destino amargo — e pagará o preço.”

8. Como esse ataque afetará as negociações nucleares do Irã com os EUA?

Logo após o ataque, Trump instou o Irã a retomar as negociações. O Irã ainda não emitiu uma resposta oficial sobre o assunto, mas os ataques provavelmente prejudicarão a sexta rodada de negociações, possivelmente atrasando-as indefinidamente.

9. Quais armas Israel usou no ataque?

Relatos indicam que Israel disparou principalmente mísseis de jatos furtivos F-35. Há também alegações não verificadas de que enxames de drones podem ter sido usados ​​para ataques de precisão.

10. Quais partes do Irã foram alvos?

Os ataques confirmados atingiram Teerã, Tabriz, Isfahan, Hamedan, Ahvaz, Khorramabad, Kermanshah e Qasr-e Shirin.

