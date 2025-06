Nota de responsabilidade do vereador André Kamai, do PT

Recebi com preocupação e indignação as notícias sobre as ameaças dirigidas ao companheiro Raimundão, seringueiro, extrativista, ex-vereador de Xapuri – por quatro mandatos, e referência viva da luta em defesa da floresta e dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da Amazônia.

Raimundão não é apenas primo de Chico Mendes. Ele é seu braço direito, herdeiro político e companheiro de trincheira na construção de uma história de resistência que inspira o Brasil e o mundo. Seu nome está cravado na memória das lutas que conquistaram a Reserva Extrativista Chico Mendes — patrimônio coletivo, construído com suor, coragem e sangue.

É inaceitável que, em pleno 2025, líderes comunitários ainda sejam ameaçados por defenderem a floresta em pé e o modo de vida dos povos que dela vivem. Estamos diante de um preocupante retrocesso: voltamos a ver os guardiões da floresta sob ameaça, como nos tempos mais sombrios vividos por Chico.

A Operação Suçuarana, promovida pelo ICMBio com apoio de órgãos federais e estaduais, não mira extrativistas regulares, mas sim aqueles que desrespeitam a lei e as regras da reserva extrativista, degradam o meio ambiente e colocam comunidades em risco. Os atingidos por essa operação devem procurar os meios legais e não a pistolagem que marcou a década de 1980 com o assassinato de Ivair Higino, Wilson Pinheiro e Chico Mendes. Atacar Raimundão é atacar a própria dignidade da floresta e de seu povo.

Expresso aqui, com firmeza e afeto, minha total solidariedade a Raimundão e sua família. É preciso garantir sua segurança e integridade, além de proteger sua história — que é também a nossa.

A floresta não se defende sozinha. É gente como Raimundão que a mantém viva.

Rio Branco (AC), 13 de junho de 2025.

André Kamai

Vereador de Rio Branco (PT)