Governo abandonou a perspectiva de esquerda, popular e nacional completamente.

Ficou muito claro desde o início do governo Lula: ele deixou de rever, mesmo que parcialmente, a reforma trabalhista perversa, não reestatizou a Eletrobras e fez ouvidos de mercador diante do clamor nacional contra a cruel escala de trabalho 6 por 1, que massacra os trabalhadores — especialmente do setor privado, que ganham muito pouco e trabalham de segunda a sábado.

Resultado: diariamente o governo Lula é jogado nas cordas pelo centrão, pelo mercado e pela imprensa sócia/amiga…que querem um governo e o estado brasileiro só para eles…e migalhas aos trabalhadores, assalariados e desempregados. Como fizeram com o governo Bolsonaro, só que sem resistência alguma deste.

Mas vamos aos dados e extratos da pesquisa Ipsos-Ipec, via G1.

Pesquisa Ipsos-Ipec divulgada nesta quinta-feira (8) mostra a avaliação da administração do presidente Lula por renda, região, sexo, idade, escolaridade, religião, cor ou raça e voto.

A avaliação positiva da gestão do presidente Lula é melhor entre:

quem declara ter votado em Lula em 2022: 53% ;

; moradores da região Nordeste: 38% ;

; os menos escolarizados: 36% ;

; quem tem renda familiar de até 1 salário mínimo: 33% ;

; os católicos: 32%. A avaliação negativa é maior entre:

quem declara ter votado em Jair Bolsonaro na eleição de 2022: 75% ;

; que têm renda mensal familiar superior a 5 salário mínimos: 59% ;

; os mais instruídos: 51% ; (vejam que na avaliação positiva de Lula acima eles usam termo ‘escolaridade’ e aqui ‘instruído’…percebe a malandragem? – J R Braña B. )

os evangélicos: 50%. Renda

A pesquisa mostra que a avaliação negativa do presidente Lula segue maior entre os mais ricos (59%). Já a avaliação positiva é mais acentuada entre quem tem renda familiar de até 1 salário mínimo (33%). A margem de erro é de 6 pontos. (…) Grifo final: a divulgação de pesquisa semanalmente com números ruins a Lula é para ir encurralando o governo (e os interesses do povo) e tornando-o completamente refém dos gatunos do Brasil.

