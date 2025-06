Reuters/ICL – Milhares de pessoas foram às ruas em cidades americanas durante protestos contra o governo de Donald Trump, no dia do aniversário do presidente, neste sábado (14).

O movimento, chamado de ‘No Kings Day’, ou ‘Dia Sem Reis’, também coincide com uma parada militar organizada por Trump em Washington DC, capital do país.

O dia 14 de junho marca, nos EUA, o Dia da Bandeira, quando a bandeira norte-americana passou a ser adotada em 1777.

Segundo a organização, todos os 50 estados tiveram atos contra Trump neste sábado (14).

(…)

Grifo meu: há sintomas, sim….

Grifo meu 2: um senador democrata foi agredido(uma senadora democrata assassinada) por tentar fazer uma pergunta a uma secretária do governo Donaldo Trump…a imprensa brasileira não deu piu…fosse na Venezuela diria…’A ditadura de Maduro…’ …mas não diz nada sobre a ‘democracia de Trump….’



J R Braña B.