Publicado por Katia Machado da Fiocruz

A Fiocruz lança nesta terça-feira (17/6) o livro Fiocruz é SUS: cuidados, humanização e inovações pelo Brasil, durante o 38º Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), que ocorre em Belo Horizonte de 15 a 18 deste mês. No mesmo dia, será entregue a cinco exitosas experiências do SUS, selecionadas em meio a centenas de práticas inscritas na 20ª Mostra Brasil, Aqui tem SUS, o prêmio Fiocruz é SUS: Direito Universal à Saúde, Equidade e Democracia. A premiação consiste na entrega de troféus e certificados e no acompanhamento das experiências, ao longo de 12 meses, o que resultará na produção de mais um livro e um vídeo sobre os trabalhos selecionados.

“As práticas serão avaliadas com base em critérios de relevância, caráter inovador, aplicabilidade da experiência, resultados alcançados e apresentação oral”, explica Claudia Beatriz Le Cocq, que faz parte da banca avaliadora pela plataforma IdeiaSUS Fiocruz, responsável pelo lançamento.

A nova publicação debruça-se sobre as cinco experiências premiadas pela IdeiaSUS na edição do ano passado da mostra. Ela lança luz para o papel fundamental do sistema de saúde público brasileiro e dos municípios no cotidiano das pessoas. “Este livro representa uma contribuição da Fiocruz e do Conasems na qualificação dos debates envolvendo o SUS”, escrevem no prefácio o vice-presidente de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz, Valcler Rangel Fernandes, o presidente do Conasems, Hisham Hamida, o coordenador da IdeiaSUS, Wagner Oliveira, e o assessor da Presidência Valber Frutuoso. Eles complementam: “[o livro] chega num momento em que as discussões sobre o papel da saúde coletiva, da saúde global e dos sistemas públicos de saúde são cada vez mais estruturantes para ampliação do debate qualificado sobre a saúde que as pessoas, os territórios e municípios e o mundo precisam”.

Inovação, cuidado e acolhimento

A primeira experiência trata de uma rede de assistência e cuidados no período de gestação e do parto nascida dos esforços de muitos profissionais no município de Rurolópolis, no interior do Pará, refletindo a complexidade do que é o SUS da região amazônica. A segunda prática retrata um trabalho atento aos melhores cuidados a pacientes de saúde mental, atenção psicossocial e da hanseníase em Viamão, no Rio Grande do Sul, que resultou na desinstitucionalização do Hospital Colônia Itapuã.

A publicação destaca, na sequência, um sistema de alerta e prevenção de atos de violência contra crianças e jovens, desenhado por agentes públicos numa perspectiva intersetorial do SUS de Ribeirão Preto, em São Paulo. Em seguida, apresenta um planejamento orientativo sobre protocolo de adesão à Profilaxia Pós-Exposição de Risco (PEP) ao HIV/Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e hepatites virais, criado em conjunto pelo Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e o Serviço de Assistência Especializada (SAE) de Juara, Mato Grosso. Por fim, retrata uma prática de incorporação de processo de preventivo humanizado atento ao cotidiano e às necessidades das mulheres de Turilândia, no Maranhão.