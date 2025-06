Uma balada, você vai ver.

Castles in the air (castelos no ar).

De 1981, a primeira versão, acredite.

A canção fala sobre liberdade, desapego, escolhas emocionais difíceis e o contraste entre a vida simples e os encantos da cidade.

Versos fundamentais:

//E se ela te perguntar por quê, pode dizer que fui eu quem te disse

//Que estou cansado de castelos no ar

Ouça…é linda demais!

(…)

Em tempo: sábado diferente…com direito a carro quebrado e a guincho…faz parte….um milagre graças ao estoicismo que estou estudando há algum tempo: não me irritei.



J R Braña B.