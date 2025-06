INPE

O novo supercomputador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), chegou ao aeroporto de São José dos Campos (SP). Tendo sido concluídos os trâmites aduaneiros, será transportado amanhã (23/5) para o prédio do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), na unidade do INPE em Cachoeira Paulista (SP).

O equipamento traz um avanço significativo na capacidade de processamento e armazenamento de dados do INPE, especialmente para aprimorar os modelos numéricos de previsão do tempo, de clima e ambientais, além de permitir simulações mais detalhadas e precisas, fundamentais para as previsões de eventos extremos e estudos sobre mudanças climáticas.

Foram investidos cerca de R$ 27 milhões no supercomputador, fornecido pela empresa HPE-Cray, dos Estados Unidos, que venceu a licitação concluída em setembro de 2024. Em relação ao sistema anterior, o novo supercomputador tem capacidade cerca de 24 vezes maior de armazenamento de dados de alta performance, sendo o mais avançado equipamento de previsão de tempo e de clima do país.

Aplicações

Os produtos gerados pelo supercomputador são úteis, por exemplo, para o agronegócio, um dos pilares da economia brasileira, para o setor da saúde, à medida que podem ser usados no planejamento e controle de epidemias, e para o monitoramento de eventos severos, que requer modelos em alta resolução espacial para subsidiar o envio de alertas de curtíssimo prazo.

A alta capacidade de processamento permite maior agilidade na detecção e acompanhamento de eventos severos, como secas e tempestades, oferecendo suporte à emissão de alertas e à coordenação de ações de emergência em curtíssimo prazo principalmente para a Defesa Civil.

Outra aplicação importante é o estudo sobre mudanças climáticas, nos quais o novo sistema atualizará e expandirá as capacidades do INPE para a geração de cenários climáticos futuros. Esses cenários são essenciais para as Comunicações Nacionais do Brasil à Convenção do Clima e para a contribuição brasileira aos cenários globais de mudanças climáticas no âmbito do Coupled Model Intercomparison Project (CMIP), um projeto internacional do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC).

Próximas etapas

Nas próximas semanas ocorrerão a instalação e os testes do novo supercomputador, com acompanhamento de técnicos da empresa fabricante, que incluirá um programa de transferência de tecnologia para as equipes do INPE responsáveis pela operação do sistema.

Após essa etapa, o novo sistema de supercomputação e armazenamento de dados de alta performance será inaugurado no CPTEC/INPE, na presença de autoridades federais, gestores e cientistas de vários órgãos que se beneficiam das informações do Instituto.

Tupã

O INPE concluiu ainda em março o processo de desmontagem do módulo XE6 do supercomputador Tupã. O supercomputador Tupã era composto pelo módulo XE6, adquirido em 2010, e pelo módulo XC50, adquirido em 2017. O Módulo XC50 do supercomputador Tupã continua sendo utilizado operacionalmente nas previsões numéricas de tempo e clima no INPE.

O novo supercomputador do INPE será instalado no mesmo local físico do módulo XE6 do Tupã porque neste local já existe a infraestrutura elétrica e hidráulica instaladas. Nas últimas semanas foram realizados diversos trabalhos de adaptação da infraestrutura para receber o novo supercomputador, incluindo os sistemas elétricos e de resfriamento, bem como a rede de dados. O módulo XE6 do Tupã era formado por um conjunto de 17 racks, enquanto o novo supercomputador possui apenas cinco, porém, com capacidades de processamento e armazenamento de dados consideravelmente maiores.

A instalação do novo supercomputador marca uma nova era para a capacidade computacional do INPE, reforçando sua excelência em pesquisa e desenvolvimento tecnológico em benefício da sociedade brasileira.