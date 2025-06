O deputado estadual Luiz Gonzaga (Aleac) e o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre, Assur Mesquita, participaram neste sábado (14), em Ilo, no Peru, do Fórum Internacional sobre a Rota Quadrante Rondon e Integração Regional.

O objetivo do evento foi fortalecer a relação comercial entre o Acre e países vizinhos.

Entre os temas debatidos estiveram a reativação da ZPE do Acre, a contratação de servidores do MAPA na fronteira, obras de infraestrutura como a ponte de Brasileia, a retomada da ferrovia bioceânica, além do uso do porto de Ilo como via estratégica para o Pacífico.

— O Acre tem um papel importante no comércio entre o Brasil e a América do Sul. Mostrar nosso potencial produtivo e ouvir os empresários peruanos é essencial – disse Gonzaga.

Ele também destacou a contribuição do governo estadual por meio do secretário Assur.

Assur reforçou o papel estratégico do Acre: “Nos colocamos como elo de conexão entre o Brasil e o Pacífico via portos peruanos. A ZPE é um diferencial nesse processo.”

O fórum definiu ainda a criação de um grupo permanente para acompanhar a Rota Quadrante Rondon.

Para o coordenador do evento, Jaime Callalla, a consolidação do porto de Ilo como polo logístico é fundamental:

— Queremos transformá-lo em porta de entrada do Pacífico para Brasil, Bolívia e Chile.

(oea com info da Aleac)