Por professores Marcus Fleming e Ângela Bessa – Revisão da publicação de 09/06/2025 – Recomendamos e alertarmos ao leitor para que não perca o fio da meada, portanto não deixe de acompanhar esta matéria jornalística, até o fim, pois nos propomos a fazer uma longa e profunda reflexão em torno de um assunto muito cogitado na mídia, que no caso trata-se das “relações interpessoais no trabalho”.

Quanto a alguns conceitos e fundamentos, procuraremos ser precisos em virtude de uma vivência e um contínuo aprendizado através de estudos, pesquisas e rotinas de trabalho nas organizações.

Nosso considerável tempo de experiência profissional tem sido o suficiente para compreendermos a dinâmica da relação capital-trabalho, analisando-a sob a ótica de um jogo no tabuleiro de xadrez, em que são muitos os desafios e estratégias para vencer ou manter as resistências às mudanças, quando se encontram presentes situações adversas, pior ainda havendo a competição predatória.

Há situações de profundas lutas pelo poder, práticas de tráfico de influência, disputas políticas, corrupção ativa, passiva e clima organizacional tóxico. Entretanto, a contrapartida a tudo isso está em se oportunizar a reavaliação e a realização de propósitos, que através do movimento honesto, segurança psicológica e jurídica promovem-se as mudanças organizacionais com ética e independência.

No entanto, os desafios à frente dos gestores são os dos mais diversos tipos e tamanhos, encontrados em organizações públicas e privadas. Mas de qualquer forma é legítima a compreensão e a leitura sobre as relações humanas que se apresentam com performances adversas, algumas até mesmo acabam resultando em avanços e retrocessos, idas e vindas, derrotas e vitórias. Entretanto, há uma inequívoca luta constante para se chegar a um saldo positivo que encoraje a administração a reformular estratégias que culminem na oferta de benefícios a todos os colaboradores e clientes.

A princípio, é bom ressaltar, que todos nós temos sonhos. Tão logo saímos da adolescência, entramos na idade adulta. Desta feita, passamos a conjecturar objetivos pessoais, de curto, médio e longo prazo. Dentre tantos objetivos, admitimos que existam os mais cogitados, quando se pensa em desenhar um projeto de vida – a realização do casamento com a formação de família e a aquisição da casa própria. Enquanto cada coisa acontece no seu tempo, marchamos rumo a outros propósitos, no sentido de sofrer influências e influenciar o meio ambiente e, consequentemente, ampliar as relações sociais.

Agora, mais do que nunca, boa parte da sociedade se encontra focada nos programas televisivos, no compartilhamento e trocas de mensagens nas redes sociais e, como se não bastassem, a Inteligência Artificial – IA que doravante dá a sua parcela de contribuição na vida das organizações e das pessoas. São muitos os que se sentem vulneráveis por se sensibilizarem com as opiniões de marqueteiros, publicitários e influenciadores digitais. Passam, então, a ter uma visão própria da vida e exercício de domínio sobre determinados assuntos, a ponto de alimentar o compartilhamento, a discussão e o debate nas redes sociais e entre amigos.

Doravante se submetem a observar o que a vida tem lhes proporcionado e oferecido como alternativas, para que optem pelas melhores escolhas. Escolhas são feitas, decisões são tomadas e julgadas importantes, não se fazendo possível prever com exatidão o futuro. Antes havia um futuro provável de que os fatos viessem a acontecer na relatividade do tempo. No entanto, hoje há uma imprevisibilidade pela velocidade das mudanças nos campos político, social, financeiro e econômico que requer muita prudência do empreendedor na realização de investimentos.

Daí, ao longo da vida vamos adquirindo e acumulando novos saberes, autoconhecimento, desenvolvendo uma cultura própria, até se chegar aos resultados esperados para o nosso salto de qualidade na vida pessoal e profissional. A estruturação do pensamento nos leva à formação de opinião e a determinado juízo de valor sobre que significado deve ser dado quando optamos por dominar atitudes justas e adequadas à realidade de nossos dias, considerando os desafios que se apresentam diante de nossos olhos.

Jovens acabam entrando no mercado de trabalho e, de repente se veem defrontando-se com as novas realidades, pois trazem de fora, para dentro desse novo ambiente, um pouco de tudo que voluntariamente aprendem no curso da vida. Processamos os pensamentos, moldamos comportamentos que passam a ser adotados no curso natural do convívio social – sociedade e empresa. Oportunidades não faltam para que mostremos um pouco do que somos, ao externarmos ações e atitudes que revelam momentaneamente nossa aparência exterior e interior.

No nosso interior, estão as emoções, os sentimentos, as frustrações, a razão, a impulsividade, a prudência, as alegrias, o contentamento, até mesmo o sofrimento. Fazemos parte de um convívio social onde ensinamos, aprendemos, recebemos sugestões, apresentamos ideias, construímos e compartilhamos autoconhecimentos e saberes que impactam nossa personalidade numa perspectiva positivista ou negativista. Este último, por sua vez, dependente das fontes de informações que nos levam a enxergar o mundo através de uma visão míope, por uma mente fantasiosa e uma lógica distorcida.

Em contrapartida, quando estamos motivados, com autoestima elevada, queremos mesmo é ser útil à sociedade com ética e prática de bons costumes, como pré-requisitos para se obter conquistas e vitórias.

A Bíblia numa visão abrangente sobre o trabalho, assim o vê “como uma forma de expressar a criação, a necessidade de cuidar da terra, do campo, da flora, da fauna, enfim, da natureza. E também uma maneira de desenvolvermos um aprendizado sobre o compromisso de sustentar a família e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária”.

Podemos cultivar melhores frutos se optarmos pela construção de relacionamentos saudáveis, pois muito bem sabemos que é imprescindível nos conectarmos em sociedade, para que assumamos a posição de embaixadores do convívio social para desenvolver uma educação permeada por princípios, atitudes e comportamentos éticos.

É oportuno que citemos uma visão marxista sobre o trabalho. Para Karl Marx, “o conceito de trabalho é fundamental para a compreensão da sociedade e da economia capitalista. O trabalho é visto como uma atividade humana essencial para a produção de bens e serviços, mas também como uma fonte de alienação e exploração sobre o sistema capitalista”.

O trabalho, ou seja, a própria atividade laboral, por si só, se destaca quando nos posicionamos de forma positiva, por desejarmos ardentemente sermos produtivos, atuando como autênticos colaboradores. Parece que na visão da psicologia o trabalho funciona como uma terapia ocupacional que satisfaz nosso ego, acaba acendendo a chama da vontade e do prazer de empreendermos, tanto individual quanto coletivamente.

E assim o trabalho leva o homem a pensar seriamente numa filosofia de vida capaz de fazê-lo criar argumentos convincentes de que a motivação bem estruturada tende a estimular a construção de uma sociedade melhor. Pois é essencial para o desenvolvimento político, econômico e social de uma nação, que haja políticas públicas que atendam aos principais e mais legítimos interesses da população.

Seja lá ao se definir as políticas de habitação, emprego, renda, segurança, de modo que se pretenda alcançar uma estabilidade sob o ponto de vista social, econômico e emocional.

Em que ambiência organizacional, por acaso, seremos mais produtivos?

Podemos assim entender a ambiência como uma atmosfera geral, uma energia vibracional positiva no ambiente de trabalho, no que podemos deduzir o fato de que possa haver uma motivação maior quando se elevar o grau de importância das relações interpessoais. O que na prática faz enriquecer a cultura organizacional e agregar valor à organização, e fortalecer a imagem institucional.

Desta feita, quanto à ideia de ambiente, assim o consideramos quando nos referimos diretamente ao ambiente interno, à estrutura organizacional, os colaboradores, o sistema operacional, as tecnologias à disposição para promover o desenvolvimento do saber e do conhecimento através de uma realização existencial e concreta.

E quanto ao ambiente externo, consideramos aquele no qual nos submetemos a avaliá-lo sob o ponto de vista dos pilares econômicos, políticos, tecnológicos, sociais no que as organizações se baseiam, em dados e informações, para traçar os objetivos estratégicos envolvendo direta e indiretamente os colaboradores, os fornecedores, os clientes, os acionistas, o mercado e a sociedade (os stakeholders).

A princípio, complementando o entendimento sobre o sentido da existência das organizações, precisamos internalizar que há toda uma maneira de proceder, a começar pelo processo de organização estrutural, havendo uma preocupação lógica com a integração do funcionário e do executivo, internamente, em sua equipe de trabalho.

Há organizações que têm uma excelente política de gestão de pessoas, pois chegam a contemplar em seus programas internos, o início de um processo de integração, em que se prevê a participação dos colaboradores em programas de treinamento, em projetos para a qualificação profissional, mensuração da maturidade no processo de engajamento, descrição do perfil profissiográfico e tantas outras iniciativas. Além do que, a elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, engajamento, aceitação e respeito mútuos, política de diversidade, equidade e inclusão, são pensados antecipadamente frente a inúmeros projetos desenvolvidos.

E, consequentemente, tem como resultado a socialização do colaborador no ambiente de trabalho para proporcionar a igualdade de oportunidades e a obtenção da melhor governança.

Na linguagem das relações trabalhistas, há um termo familiarizado entre os terapeutas do comportamento que diz respeito ao CONTRATO PSICOLÓGICO. Ou seja, o que a psicologia diz sobre isso? “O contrato psicológico refere-se ao conjunto de crenças, valores e expectativas que um indivíduo tem sobre suas obrigações e direitos em relação a uma organização ou pessoa, mesmo que não haja um contrato formal escrito. É uma “promessa “implícita” que molda as interações e o relacionamento entre as partes”.

Enfim, constatamos por esses nossos longos anos de carreira profissional, uma verdade irrefutável, que ocorre no mundo dos negócios. É que o crescimento e o sucesso dependem da capacidade do CEO e de todos os colaboradores no sentido de defenderem uma tese de transformação e adaptação às mudanças. Segundo Caroline Kherlakian, consultora especializada e CEO da CK Reestruturação: “Uma equipe capacitada identifica os verdadeiros problemas, propõe soluções e conduz o processo evitando erros que podem custar a sobrevivência dos negócios”

Tendo passado por empresas da iniciativa privada e setores públicos – municipal, estadual e federal, os autores da presente matéria entendem que os gestores que tomam as rédeas da administração de suas empresas precisam desenvolver certa sensibilidade, de modo que se tornem capazes de realizar uma leitura de cenário, e assim identificarem, tão breve quanto possível, os conflitos organizacionais que ocorrem com relativa frequência no mundo dos negócios públicos e privados. Realmente, com sabedoria e prudência, no nosso dia a dia, o CEO e sua equipe hão de avaliar se o comportamento dos colaboradores está sendo mal ou bem observado, a cada momento, pela equipe de RH.

Os gestos, as expressões físicas e emocionais, pensamentos, palavras e ideias ficam expostos publicamente, de forma transparente, ao demonstrar as tendências de caráter ideológico e político-partidário. Enfim, sob este aspecto há como materializar o contrato formal de trabalho e ao mesmo tempo sentir o clima organizacional pela reação dos colaboradores ao externarem sentimentos e emoções, fraquezas e fortalezas, que podem funcionar como subsídios para a construção ou não de novas políticas e uma carreira de sucesso.

O que não depende, exclusivamente, de uma iniciativa individualizada, contudo é de fundamental valor se ter um alicerce construído sob uma plataforma organizacional, ancorada por políticas que auxiliam poderosamente a formulação de estratégias para uma eficiente e eficaz gestão de pessoas.

O respectivo contrato formal, por sua vez, depois de assinado, contempla todas as cláusulas que regem as relações capital-trabalho, sendo que as partes envolvidas passam a contar com os objetivos e metas organizacionais, e no que se propõe a buscar melhor performance do desempenho, há de se ressaltar a necessidade de munir os colaboradores de informações que os tornem mais produtivos, eficientes para cumprir com êxito os objetivos organizacionais.

O que para tanto, é de fundamental importância o domínio dos conteúdos disponibilizados nos Manuais Administrativos e Operacionais, além do mais, no Código de Ética, Estatuto Social, e demais instruções normativas que regulam e servem de regras para oferecer a melhor orientação possível.

Oportunamente, estaremos desenvolvendo uma reflexão sobre os pilares considerados primordiais para o implemento e sustentabilidade de uma política de gestão de pessoas, que no nosso entendimento compreendem: a comunicação, o espírito colaborativo, o respeito e considerações pessoais mútuos, ações proativas para dirimir conflitos, empatia, resiliência, engajamento, gestão econômica, contábil e financeira.

Todos imprescindíveis para se alcançar um ambiente laboral agradável para o melhor convívio interativo e social. O planejamento empresarial se propõe a contemplar ações que propiciem no curto, médio e longo prazo a garantia da SUSTENTABILIDADE dos negócios. E que esteja contemplado dentre os objetivos, os melhores esforços de ações empreendedoras capazes de AGREGAR VALOR a tudo que se produz dentro da organização, dando-se inclusive o devido significado ao papel dos colaboradores que atuam como atores protagonistas e coadjuvantes na condução dos negócios públicos e privados.

A expectativa é implementar a visão sistêmica e a administração holística, inserindo-as na formulação da gestão estratégica de qualidade, de modo a se internalizar uma cultura organizacional positiva e construtivista. A partir da leitura e interpretação da missão organizacional, avaliação do passado, do presente e uma conjectura sobre o futuro. Dá-se a devida importância para a elaboração de um planejamento com projeções de cenários, conquanto que se materialize a visão de futuro com perspectiva do aperfeiçoamento da governança.

* Prof. Adm. Marcus Vinicius de L. Fleming, ex-professor universitário, auditor de controle externo, cursos de extensão universitária, pós-graduação em planejamento e Didática do Ensino Superior, Mestre em Administração pela UFMG.

* Profa. Adm. Msc. Angela Maria Bessa Fleming, pós-graduada em Administração Pública, Mestre em Engenharia Civil – UFF/RJ e Presidente do Conselho Regional de Administração do Estado do Acre – CRA-AC.