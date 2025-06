EBC – Israel atacou a sede da televisão oficial do Irã, em Teerã, conhecida como Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), nesta segunda-feira (16). Vídeos publicados nas redes sociais mostram uma apresentadora ao vivo no estúdio, enquanto o cenário e a câmera tremem durante um bombardeio.

De acordo com a Agência de Notícias da República Islâmica (IRNA), veículo oficial do governo iraniano, não há informações sobre mortos e feridos. A programação ao vivo foi brevemente interrompida, mas voltou ao normal alguns minutos depois.

