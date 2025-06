Tá no Diário

GdA – O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), divulgou nesta segunda-feira, 16, no Diário Oficial do Estado (DOE), os resultados das etapas do concurso público para provimento de cargos na área da Educação.

Estão disponíveis para consulta os seguintes documentos:

Gabarito final da prova objetiva;

Resposta da prova discursiva;

Resultado provisório da prova objetiva;

Resultado provisório da prova discursiva;

Resultado provisório da prova de títulos;

Resultado provisório da prova prática.

Os resultados individuais podem ser acessados no site da banca organizadora, o Instituto Nosso Rumo, por meio do endereço eletrônico www.nossorumo.org.br. Para visualizar as informações, o candidato deve fazer login com CPF e senha na área restrita do portal.

A organização do certame informa ainda que o prazo para interposição de recurso contra o resultado provisório da prova prática se inicia às 8h do dia 16 de junho e segue até as 21h59 do dia 17 de junho de 2025, conforme o horário oficial de Rio Branco. Os recursos devem ser enviados pelo site da banca, seguindo as instruções contidas no edital.

Com a publicação dos resultados, o concurso avança para sua etapa final. A condução do certame segue princípios da transparência, isonomia e legalidade, reafirmando o compromisso do governo do Estado em fortalecer a educação com a contratação de profissionais qualificados para atender às demandas da rede pública de ensino.

