PMRB – (…) Durante a reunião, foram apresentados aos parlamentares os Projetos de Lei que tratam da reestruturação do sistema de transporte coletivo urbano da capital acreana. As propostas incluem mudanças importantes na legislação, como a alteração do modelo de remuneração das empresas operadoras, que deixará de ser por passageiro transportado e passará a ser calculado com base no quilômetro rodado, fato que ocorrera após a licitação.

O secretário municipal de Articulação Institucional, Jonathan Santiago, destacou a importância do diálogo com o Legislativo.

“Estamos promovendo uma ampla atualização legal para garantir a continuidade da licitação do transporte público. Essas mudanças são fundamentais para viabilizar o novo modelo de operação, com mais qualidade e segurança para a população”, afirmou.

(Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Articulação Institucional (SAI) e da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), realizou na sexta-feira (13), uma reunião com a Comissão de Urbanismo, Infraestrutura, Trânsito e Transporte da Câmara Municipal de Rio Branco)

(…)