Não!.

A imagem acima não é no Maracanã…

É no MetLife, nos Estados Unidos.

Sem pestanejar.

Fluminense e Borrussia Dortmund fizeram até aqui o melhor e mais emocionante jogo da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.Â

Foi um jogo eletrizante.

Ótimo para testar o coração..

O meu, quase para.

Dos times brasileiros, o FLU foi o primeiro a enfrentar um time grande de verdade.

Tanto que nas Bets da vida, a Odd do tricolor – antes do jogo, claro – estava pagando R$ 7 por R$ 1.

O Borussia, míseros R$ 1,40, tal era o favoritismo do time alemão…pra você ver como esses cassinos que te enganam entendem de futebol.

Na real.

O Flu amassou os grandalhões da Renânia.

Foi o que se viu.

Um Fluminense disposto, atuante, com alma tricolor…

A imprensa futebolera do planeta não teve como não ressaltar o inventor do futebol do Brasil.

Borussia é o mesmo time que deu um chocolate(3 a 1) no Barcelona há dois meses pela Uefa Champions League.

Então é isso.

O FLU é o time mais falado nesta terça no mundo do futebol pela imprensa da Alemanha, España, Argentina, Inglaterra, França e Brasil…os países do futebol.

E não é para menos..

De quebra, Flu registra o segundo maior público entre os brasileiros na primeira rodada…

E o brilho da Copa, dentro de campo, segue em frente…

Com o Fluminense de timoneiro do melhor futebol.

O campeão voltou!

J R Braña B.

P.s: veja os melhores momentos..