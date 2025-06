A Assembleia Legislativa do Acre aprovou dois projetos do deputado Luiz Gonzaga (PSDB).

Um institui o Programa de Farmácias Vivas, que prevê o uso de plantas medicinais e fitoterápicos na rede pública de saúde.

O outro reconhece Feijó como a ‘Capital do Açaí’, valorizando o potencial turístico e econômico do município.

Gonzaga também indicou ao governo reforma na Escola Estadual Rural Capitão Edgar Cerqueira Filho, na BR-364.

Defensor da medicina natural, o parlamentar destacou a importância de aproveitar a biodiversidade do Acre para salvar vidas e fortalecer a economia local.

— Reconhecer Feijó como ‘Capital do Açaí’ é um projeto fundamental para o estado do Acre. Feijó recebe muitos turistas durante o Festival do Açaí e aquece a economia da região durante os festivais. O município tem um dos melhores açaí da região Norte e precisamos reconhecer esse feito – destacou Luiz Gonzaga.

(oea com info da Aleac)