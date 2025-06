Diário Oficial do Estado de 17.jun, ontem, terça-feira.

Publicação no D.O comunica a exoneração de parente de conhecido(a) político(a) de Sena sem mandato, que até ‘ontem’, era aliado(a) e agora, seguindo seu chefe que tem mandato, não é mais.

E aí, GladsonC, muito simpático, ‘popular’ e sorridente, não perdoa.

Apagamos o nome do familiar (filho) exonerado para não expor quem não tem culpa alguma no jogo e interesses de grupos políticos.

Afinal, os familiares também sofrem as consequências dos arranjos e desarranjos da política do toma lá, dá cá, e, principalmente, da falta de oportunidades sociais republicanas no Acre (concursos públicos).

A política do Bolsa apadrinhados(milhares de pessoas que entram pela janela na estrutura do governo) é uma das razões para as desculpas de não melhorar a situação salarial dos servidores/aposentados no Estado e nos municípios.

J R Braña B.