Por Francisco Dandão – Os times brasileiros mandaram bem na primeira rodada do Mundial de Clubes da Fifa. O Palmeiras empatou com o português Porto; o Flamengo venceu o tunisiano Espérance; o Botafogo superou o norte-americano Seattle Sounders; e o Fluminense empatou com o alemão Borussia Dortmund.

Ressalte-se que tanto o Palmeiras quanto o Fluminense mereciam vencer os seus adversários. Ambos jogaram pra cima e fustigaram as defesas dos, respectivamente, portugueses e alemães. E se não saíram com o triunfo, muito se deve às atuações dos goleiros de uns e outros. Duas muralhas! Entretanto, apesar das boas atuações dos quatro times brasileiros, por questão de bom senso a gente deve sempre dizer que sagrar-se campeão desse torneio soa como uma distante utopia. A diferença entre os investimentos dos times europeus e brasileiros é de uma natureza abissal.

Já na segunda rodada, vem chumbo grosso pela frente para o glorioso alvinegro de General Severiano e para o rubro-negro da Gávea. O primeiro topa com nada menos do que o francês Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League. E o segundo mede forças com o inglês Chelsea.

Montado com dinheiro oriundo do petróleo que jorra a cântaros nos países do Oriente Médio, o Paris Saint-Germain abriga uma constelação de grandes craques do futebol mundial, incluindo-se aí os selecionáveis zagueiros Marquinhos e Lucas Beraldo. Páreo duríssimo para qualquer um!

Da mesma forma, o Chelsea, montado inicialmente com o dinheiro de um bilionário russo, que depois repassou o clube a um também bilionário norte-americano, detém em suas fileiras jogadores do mais alto nível, inclusive o selecionável volante brasileiro Andrey Santos. Pedreira pura!

Não bastasse tudo isso, meus espiões na Europa me mandaram uma mensagem cifrada de que existem reforços ocultos manobrando nos bastidores tanto de um quanto do outro clube. Napoleão Bonaparte no lado do Paris Saint-Germain e Winston Leonard Churchill pelo lado do Chelsea.

Estrategistas famosos, mestres na arte da guerra, capazes de enormes manobras ilusionistas para fazer seus exércitos vencedores, esses dois personagens da história são um reforço nada desprezível quando se trata de um bom combate. Isso tanto faz se com armas nas mãos ou bolas nos pés!

Quanto a Palmeiras e Fluminense, me ocorre que o problema na segunda rodada é menor do que os de Botafogo e Flamengo. O alviverde pega o egípcio Al Ahly (pirâmides, camelos etc.). E o Tricolor das Laranjeiras pega o sul-coreano Ulsan, caso em que basta “abrir o olho”!