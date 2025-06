Sen Petecão:

— Estive no ICMBio em Brasília para tratar da situação das famílias que vivem na Reserva Chico Mendes. Ouvi o presidente Mauro Pires, tirei dúvidas e deixei claro que o meu papel é buscar equilíbrio e justiça. (…)

Grifo meu: é por aí…a ilegalidade não pode vencer, nem os que agem com correção podem ser confundidos com os que agem fora da lei….e há foras da lei nesse tema no Acre querendo se aproveitar da situação.

Grifo meu 2: pior. não há uma instância pública onde o debate ambiental possa acontecer de forma que a sociedade possa compreender o problema em toda sua dimensão…o imediatismo dá a tônica dos discursos políticos….e da pior qualidade…pelo menos é o que tenho visto especialmente em algumas câmaras de vereadores e na Aleac, com exceções.



J R Braña B.