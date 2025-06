GdA – O governo do Estado, por meio do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), informa que foi identificada a fuga de nove presos do pavilhão P da Divisão de Estabelecimento Penal de Recolhimento Provisório, no Complexo Penitenciário de Rio Branco, por volta de 6h da manhã, nesta quinta-feira, 19.

Estão foragidos:

Arthur Carvalho Gomes

Carlos Vitor de Castro Cardoso

Davi Castro de Souza

Francisco Guimarães Santana

Geovane Costa Almeida

Isaquiel Martins de Souza

Johnatan Silva Magalhães

Natanael do Nascimento Salgueiro

Ozeias Paulo Germana Ferreira

A Polícia Penal, bem como as demais forças de segurança, vem empregando todos os eforços na tentativa de realizar a captura dos foragidos, inclusive com emprego de aeronave.

Marcos Frank Costa

Presidente do Iapen