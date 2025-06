Irã, via Tehran Times, diz que Donaldo põe em risco seu mandato nos EUA.

Segundo o jornal iraniano, o Iêmen anunciou oficialmente que está se juntando ao Irã na guerra contra Israel e os Estados Unidos, que começou com ataques israelenses em solo iraniano em 13 de junho e foi exagerada com ataques aéreos americanos no domingo.

Sobre os ataques do Estados Unidos, um artigo do Tehran, assinado por Afshin Majles, diz:

— Após o recente bombardeio dos Estados Unidos às instalações nucleares iranianas de Fordow, Natanz e Isfahan, descrito pelo presidente Donald Trump como um “sucesso militar espetacular”, uma análise mais atenta dos comentários de especialistas do Atlantic Council, um importante think tank americano, retrata um quadro muito mais complexo e contraditório.

(…)