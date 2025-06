Divulgação – O município de Plácido de Castro, interior do Acre, será palco de um grande espetáculo de cultura, arte e tradição com o Fetac em Cena 2025, entre os dias 23 e 28 de junho. O festival, realizado pela Federação de Teatro do Acre (Fetac), conta com uma programação gratuita e acessível ao público de todas as idades.

De acordo com o presidente da Fetac, Lenine Alencar, a realização da mostra em Plácido de Castro reúne grupos de teatro da federação, além de grupos convidados e não federados. “Atividades culturais do próprio município estarão compondo. A programação inclui apresentações diversas de espetáculos, tanto para crianças e adolescentes, como espetáculos para adultos também. Vão acontecer em escolas, em praças e outros espaços. Pará nós é muito importante sempre realizar esse evento e poder compartilhar essas ações da Fetac com os municípios do estado”, destaca.

Programação aqui

A ação é uma iniciativa da Fetac, em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc), Secretaria Municipal de Cultura de Plácido de Castro e a Cia Vice e Versa. O projeto é financiado por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com recursos do Ministério da Cultura, do Governo Federal, da Fundação de Cultura Elias Mansour e do governo do Estado do Acre.

Para Cláudia Toledo, co-coordenadora do projeto, a ação se inova a cada ano. “O Fetac em Cena sempre aconteceu no município de Rio Branco e já acontece, desde 2021, em outros municípios. Acho que é uma inovação do projeto, com maior alcance em cidades onde o acesso ao teatro, a cultura e a arte é bem precário. Nesse momento a gente está contemplando as escolas, levando teatro para as escolas Plácido de Castro e acreditando que é possível”, explica.

A iniciativa cumpre uma das propostas que foi lançada no último congresso da Fetac: levar a ação para o interior do Acre, nos municípios. “Eu acho que a gente está cumprindo isso. É um projeto arrojado que leva os grupos filiados à federação, como forma de incentivar também a criação de novos grupos, e a filiação à Federação de Teatro do Acre. Então acho que essa itinerância da federação tem tudo para ser um grande sucesso , além de sensibilizar as pessoas para virem participar com seus grupos”, ressalta.

