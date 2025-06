Do insta do Vaticano

Papa Leão

O apelo completo do Santo Padre no Angelus deste domingo, 22 de junho:

Caros irmãos e irmãs,

chegam notícias alarmantes do Oriente Médio, especialmente do Irã. Nesse cenário dramático, que inclui Israel e Palestina, o sofrimento diário da população corre o risco de cair no esquecimento, especialmente em Gaza e em outros territórios, onde a urgência de apoio humanitário adequado está se tornando cada vez mais premente.

Hoje, mais do que nunca, a humanidade clama e implora pela paz. É um clamor que exige responsabilidade e razão, e não deve ser abafado pelo barulho de armas e palavras retóricas que incitam o conflito. Todos os membros da comunidade internacional têm uma responsabilidade moral: interromper a tragédia da guerra antes que ela se torne um precipício irreparável. Não existem conflitos distantes quando a dignidade humana está em jogo.

A guerra não resolve os problemas, mas os amplifica e produz feridas profundas na história dos povos, que levam gerações para serem curadas. Nenhuma vitória armada pode compensar a dor das mães, o medo das crianças, o futuro roubado.

Que a diplomacia silencie as armas! Que as nações tracem seu futuro com obras de paz, não com violência e conflitos sangrentos!

(…)

Grifo meu: Donaldo atacou Irã sem ao menos pedir permissão ao congresso do país…um ataque ilegítimo, portanto….Mais que isso, uma insanidade desse senhor da guerra que dizia durante a campanha eleitoral que os Estados Unidos não se meteriam em guerras com outros países.



J R Braña B.