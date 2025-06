Via GE – Neste sábado, véspera do jogo contra o Al Ain, pela segunda rodada do Grupo G, o técnico do Manchester City foi questionado se gostaria de dirigir uma equipe sul-americana algum dia.

— Por que não, respondeu.

E prosseguiu:

— Estou amando o que estou vendo. Botafogo, Fluminense, todos os times brasileiros e argentinos… Como eles comemoram os gols, como estão juntos. É uma cultura, os torcedores deles estão em maior número aqui que os europeus. É sobre isso, você tem que viver a competição – completou o treinador.

— Muita, muita coisa boa na história do futebol veio da América do Sul. Especialmente Brasil, Colômbia, Argentina, Uruguai, eu diria de todos os países. Muita coisa boa. Os melhores jogadores são de lá, e depois muitos vão para a Europa pela oportunidade econômica e o prestígio – declarou.

(…)

Grifo meu: futuro técnico do Fluminense…

J R Braña B.