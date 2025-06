Diz trecho de texto no Tehran Times, escrito por Mona Hojat Ansari, que pergunta:

Quantos caixões Trump enviará para casa pelo bem de Israel?

◼Uma recessão americana será a próxima consequência imediata da intervenção dos EUA na guerra entre Israel e o Irã

A Ásia Ocidental está testemunhando um cenário há muito temido. Durante anos, analistas, autoridades e políticos alertaram Israel e os Estados Unidos de que qualquer ataque ao Irã desencadearia uma onda devastadora de retaliações por parte das Forças Armadas Iranianas e abriria as portas para uma conflagração regional com repercussões internacionais.

◼Um ataque dos EUA nem sequer garante a destruição das instalações nucleares do Irã

◼Enterrada nas profundezas de uma montanha, a instalação é protegida por quase 100 metros de rocha, criando imensas dificuldades até mesmo para as bombas destruidoras de bunkers mais potentes. Embora os EUA possuam a GBU-57, uma arma massiva projetada especificamente para esses alvos, especialistas questionam se mesmo múltiplos ataques diretos podem garantir a destruição da instalação. A precisão e o número de bombas necessárias, juntamente com os riscos inerentes a uma operação tão complexa, contribuem para a incerteza.

AEOI emite declaração após ataque a instalações nucleares do Irã

Após os ataques brutais do inimigo sionista nos últimos dias, na madrugada de hoje, as instalações nucleares do país em Fordow, Natanz e Isfahan foram atacadas pelos inimigos do Irã islâmico em um ato brutal que contradiz o direito internacional, especialmente o Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), diz o comunicado.

“Esta ação, contrária ao direito internacional, foi infelizmente realizada na sombra da indiferença e até mesmo com a cooperação da Agência Internacional de Energia Atômica.”

Acrescentou que o inimigo americano, por meio do Presidente deste país, assumiu a responsabilidade pelo ataque aos locais acima mencionados, que estão sob a supervisão contínua da Agência Internacional de Energia Atômica, com base no Acordo de Salvaguardas e no Tratado TNP.

“Espera-se que a comunidade internacional condene a ilegalidade baseada nas regras da selva e apoie o Irã na conquista de seus direitos legítimos.”

A Organização de Energia Atômica do Irã garantiu ainda à nação iraniana que, apesar das conspirações malignas de seus inimigos, com os esforços de milhares de seus cientistas e especialistas revolucionários e motivados, ela não permitirá que o caminho do desenvolvimento desta indústria nacional seja interrompido.

“Esta organização colocou em sua agenda as medidas necessárias, incluindo ações legais, para defender os direitos da nobre nação iraniana.”

