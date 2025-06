Por professores Marcus Fleming e Angela Bessa – Temos a satisfação de manifestar nosso desejo de fazer o leitor melhor compreender o conceito de “Ambiência Organizacional”. Razão pela qual retornamos a esta matéria, fazendo questão de reeditar um de nossos parágrafos, conforme ocorreu na semana passada. Dizíamos o seguinte:

“Oportunamente, estaremos desenvolvendo uma reflexão sobre os pilares considerados primordiais para o implemento e sustentabilidade de uma política de gestão de pessoas, que no nosso entendimento compreendem: a comunicação, o espírito colaborativo, o respeito e considerações pessoais mútuas, ações proativas para dirimir conflitos, a empatia, resiliência, engajamento, gestão econômica, contábil e financeira.”

A ambiência organizacional não pode ignorar a importância dos cuidados que o CEO deve ter para manter uma gestão equilibrada, coerente e atualizada com os mais modernos métodos aplicados pelas ciências humanas, destacando-se, no caso em tela, a “Administração” e a “Psicologia”.

Portanto, fazemos questão de decifrar esses enígmas para a melhor compreensão, uma vez que desejamos que uma organização possua uma ambiência organizacional de excelência, para o bem de todos os gestores e colaboradores, depois de avaliada e analisada a pesquisa sobre “Análise e Diagnóstico de Clima Organizacional”, vejamos:

Comunicação. É recomendada pelos consultores empresariais como uma das principais ferramentas para operacionalizar as estratégias organizacionais. Isto porque a comunicação procura atuar entre a intenção do administrador e as ações a serem implementadas na organização. Quando se trata de clima organizacional, ao se fazer um levantamento da realidade das relações interpessoais, podemos encontrar os prós e os contras, sob o ponto de vista do intercâmbio da comunicação entre as partes interessadas.

Se as relações interpessoais forem frutíferas, isto nos parece que caminhamos para o entendimento que possa haver o mínimo de equilíbrio e respeito entre os membros colaboradores e seus superiores hierárquicos. Se há um comportamento predatório, isto significa dizer que algumas situações se apresentam como havendo um ambiente prévio para disseminar conflitos no ambiente de trabalho.

Sabemos que as políticas são elaboradas para serem seguidas, os procedimentos atentamente programados e instruídos até mesmo para facilitar que todos atinjam os objetivos organizacionais.

No entanto, a comunicação formal e informal deve ser estabelecida mantendo o equilíbrio emocional, entre o emissor e o receptor da comunicação, consequentemente, buscando-se uma relação assertiva. Já dizia o velho e saudoso guerreiro, apresentador de TV, Abelardo Barbosa, o Chacrinha: “quem não se comunica se trumbica”. Ou seja, significa que se os administradores e colaboradores não se expressarem e interagirem de forma clara, eficaz e objetiva, corre-se o risco de enfrentar problemas, pelo fato de não enfatizar a importância da comunicação aberta, transparente e assertiva.

Daí, vir a causar mal-entendidos com consequências desastrosas ou negativas. Isso ocorre somente nas organizações? Não, claro que não. Até nas relações familiares, em outras áreas da vida, seja na faculdade, nas instituições religiosas, numa transação comercial, enfim, em qualquer situação. Pelo outro lado da moeda, ou seja, quando analisamos em sentido contrário, nosso foco de atenção diz respeito à comunicação eficiente, efetiva como aquela que traz grandes benefícios ao processo de gerenciamento nas organizações públicas e privadas.

Uma comunicação efetiva nos traz a compreensão de que estamos diante de uma outra realidade, em termos de relações interpessoais entre o CEO e os colaboradores. É sinal de que há uma capacidade mútua para se expressar positivamente o que está sob o domínio das pessoas, desta feita ao expressarem sentimentos, pensamentos, de forma que desejam atingir os objetivos respeitosamente, de forma clara e direta, sem rodeios. Neste aspecto, sendo o RESPEITO considerado como valor e princípio ético a ser estabelecido e seguido pelos colaboradores, logo evita-se com isso, de alguma forma, o clima desrespeitoso, um ambiente de fofoca, de disse me disse, de caça às bruxas.

O tipo de comunicação “Leva e traz”, quando coberto de medos e incertezas alcança um baixo nível nas relações interpessoais pelo seu sentido negativo. Neste caso, refere-se à propagação de informações truncadas, indisciplinadas, distorcidas, algumas vezes com o efeito “fake News”, vindo a gerar depois um tratamento desleal entre colegas de trabalho, em situações tão desrespeitosas que a cultura organizacional fica impermeabilizada por tratamentos incompatíveis com os princípios da boa ética, formando um ambiente tóxico dentro da organização.

Espírito colaborativo. Este ocorre dentro de um clima respeitoso, de considerações mútuas e afetivo entre os colaboradores. Tal movimento é tido como propulsor do entendimento, conciliação, reconciliação e valorização profissional. As organizações que dispõem de profissionais detentores de uma personalidade, cujo comportamento apresenta um perfil individualista, egoísta, narcisista, que pensam mais em si mesmos do que na instituição, esses colaboradores caminham na contramão das políticas de desenvolvimento da organização.

Ser colaborador, significa participar do processo de integração, caminhar alinhado com os propósitos de sua unidade de trabalho e da empresa como um todo. Significa estar alinhado com os objetivos estratégicos traçados pela administração. Refere-se àqueles que têm uma boa índole e dispõem de espírito cooperativista, sempre prontos para trabalhar em conjunto, em equipe, em que ideias e esforços se unem, se complementam para dar forma aos objetivos, havendo um comportamento harmônico e respeitoso entre os colaboradores e seus superiores imediatos.

O profissional que se dispõe a ser leal a seus superiores e à empresa consegue enxergar o que representa ser um funcionário eficiente e cumpridor dos seus deveres. Muito mais do que perguntar a alguém se precisa de alguma coisa, de uma ajuda, uma atenção, os funcionários devem valorizar a troca de conhecimentos, compartilhar as informações com os demais, e assim fortalecem o elo de ligação que permite a eficiência na realização das atividades. Importante é fortalecer os laços afetivos profissionais para alcançar as expectativas ideais de produção e produtividade.

Respeito e considerações pessoais mútuas. Reiteramos a importância de que o RESPEITO deve fazer parte de um dos diversos valores a serem observados nas ações de planejamento que incorporam a qualidade da gestão estratégica. Quem é que não gosta de ser tratado com respeito, ser valorizado? É assim na família, nas relações comerciais, em qualquer ambiente que se faça presente a espécie humana. Hoje, somos capazes de mensurar o ambiente geral da sociedade, em decorrência do período pós-pandemia. Parece que todas as pessoas ficaram, algumas mais sensíveis, outras se mantiveram na mesma posição, de certa forma alguns se comportando emocionalmente, mais frios e calculistas ao demonstrarem uma determinada visão de vida muito individualista.

Em contrapartida, é possível captarmos nas relações interpessoais uma preocupação de cada um com o outro, na expectativa de que haja mais consideração, respeito mútuo, e o reconhecimento da dignidade, dos valores morais e éticos que devem nortear as relações sociais numa sociedade.

Hoje estamos lutando numa campanha nacional e internacional contra o racismo, o feminicídio, a intolerância religiosa, ações favoráveis em defesa intransigente a favor da diversidade e da liberdade. O respeito dentro das organizações deve começar espontaneamente, pela troca de informações e instruções recebidas. Principalmente, quando há uma política de gestão de pessoas que defende a inclusão e o respeito entre todas as pessoas, independentemente de apresentarem emocionalmente suas características individuais como gênero, raça, etnia, orientação sexual, idade, deficiência, religião entre outras.

Ou se procura obter uma ambiência organizacional saudável, comprometida com o bem-estar de todos, ou se prioriza, se dá preferência por um clima organizacional tóxico, insuportável de se conviver, que pouco contribui para se produzir com dignidade e melhorar a eficiência do trabalho em equipe.

Oportunamente, estaremos dando continuidade sobre o significado das expressões seguintes: ações proativas para dirimir conflitos, a empatia, resiliência, engajamento, gestão econômica, contábil e financeira. Portanto, consideramos o sentido de tais palavras e expressões para que seja dado o devido significado do que seja administrar uma organização com SUSTENTABILIDADE.

Todas as ações e políticas internas da organização são imprescindíveis para se promover um ambiente laboral agradável que ofereça o melhor convívio interativo e social. O planejamento empresarial se propõe a contemplar ações que propiciem no curto, médio e longo prazo a garantia da SUSTENTABILIDADE dos negócios. E que esteja contemplado dentre os objetivos, os melhores esforços de ações empreendedoras capazes de AGREGAR VALOR a tudo que se produz dentro da organização, dando-se inclusive o devido significado ao papel dos colaboradores que atuam como atores protagonistas e coadjuvantes na condução dos negócios públicos e privados.

A expectativa é implementar a visão sistêmica e a administração holística, inserindo-as na formulação do projeto de realização da gestão estratégica de qualidade. Desta feita, mobilizar ações para se internalizar uma cultura organizacional positiva e construtivista, cercada por ações criativas e inovadoras, a partir da leitura e interpretação da missão organizacional.

Avaliar o passado, identificar o presente e prospectar o futuro é competência de quem tem compromisso e responsabilidade com os negócios públicos e privados. Razão pela qual, hoje mais do que nunca, as organizações devem focar na elaboração de um planejamento com projeções de cenários, conquanto que se aperfeiçoe literalmente uma leitura sobre os aprendizados do passado, a gestão do presente e se materialize a visão de futuro, com perspectivas do aperfeiçoamento, inclusive, das relações interpessoais, e assim alcançar a melhor qualidade possível na governança corporativa.

* Prof. Adm. Marcus Vinicius de L. Fleming, ex-professor universitário, auditor de controle externo, cursos de extensão universitária, pós-graduação em planejamento e Didática do Ensino Superior, Mestre em Administração pela UFMG.

* Profa. Adm. Msc. Angela Maria Bessa Fleming, pós-graduada em Administração Pública, Mestre em Engenharia Civil – UFF/RJ e Presidente do Conselho Regional de Administração do Estado do Acre – CRA-AC.