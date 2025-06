Em Sena, cuidado com o que você fala até dentro de sua própria casa.

H√° uma profus√£o de X-9 nos escaninhos da cidade.

Um √°udio vazado, no qual um m√©dico critica o chefe do poder executivo e faz ‘proje√ß√Ķes’ pol√≠ticas negativas contra o prefeito Gehlen, que poderia ser apenas uma manifesta√ß√£o comum de um morador insatisfeito com a gest√£o municipal…

Mas não é.

O √°udio, com toda a apar√™ncia de ter sido gravado sem o consentimento da pessoa – viralizou nas redes sociais de Sena Madureira….

…Que vive um verdadeiro campeonato de fofoca nos grupos de zap.

Nas próximas horas, a cidade deverá ler no Diário Oficial as consequências desse episódio.

A ver.

Ouça abaixo o áudio retirado originalmente do perfil instagram sena.news (aparentemente de oposição à prefeitura de Sena)

J R Bra√Īa B.

