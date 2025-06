A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a Coopercafe inauguram no próximo dia 28, em Mâncio Lima (AC), o maior complexo industrial de café da agricultura familiar da Região Norte.

A cerimônia contará com a presença da ministra Luciana Santos (Ciência e Tecnologia) e da diretora da ABDI, Perpétua Almeida.

Com investimento de R$ 10 milhões (R$ 8 mi da ABDI e R$ 2 mi da cooperativa), o projeto faz parte da iniciativa Café Amazônia Sustentável e beneficia diretamente cerca de 2 mil pessoas da cadeia produtiva no Vale do Juruá. A Coopercafe reúne mais de 180 produtores.

O parque industrial de 1.640 m² opera com energia 100% limpa (painéis solares) e práticas sustentáveis, como reuso de água da chuva e uso de lenha certificada. Toda a produção ocorre em áreas degradadas, sem desmatamento.

Com capacidade de processar até 20 mil sacas por safra, o complexo pode gerar até R$ 40 milhões em faturamento, abrangendo desde o café commodity até o especial, com processos de beneficiamento e rebeneficiamento.

◼Beneficiamento: envolve secagem, descascamento e classificação do café, preparando o grão para comercialização, seco e descascado. O maquinário inclui 11 secadores, uma máquina descascadora e uma classificadora de cafés in natura com despolpador.

◼Rebeneficiamento: agrega qualidade ao produto, por meio da padronização por tamanho e densidade, utilizando um conjunto de peneiras e mesa densimétrica. Esse processo permite separar os melhores lotes, aumentando o valor de mercado do produto.

A região conta com mais de 5 milhões de pés de café plantados entre o Juruá e parte do Amazonas.