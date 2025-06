Livre do desejo.

É o título do hit que grudou na mente de todo mundo que está vendo os jogos da Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos.

Versos fundamentais:

//My lover’s got no money, he’s got his strong beliefs(Meu amor não tem dinheiro, ele tem suas fortes crenças)

//Freed from desire, mind and senses purified(Livre do desejo, mente e sentidos purificados

//Na-nana-naná…

É de 1.996 e ressurgiu nos campos de futebol na Europa e agora na Copa do Mundo de Clubes.

A ideia da música é que a verdadeira liberdade vem quando a pessoa se liberta de desejos materiais, como dinheiro, posses, e passa a viver com base em crenças ou valores mais profundos.

Tem uma pegada espiritual, filosófica…

J R Braña B.