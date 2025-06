ICL – O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller, afirmou nesta terça-feira (24) que a ideia do órgão é começar a pagar valores que foram descontados indevidamente de aposentadorias e pensões a partir de 24 de julho. A declaração foi dada durante audiência de conciliação convocada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF).

