Por Chico Alves, ICL – Teve destaque no noticiário da última semana o drama de dezenas de políticos brasileiros que estavam em Israel justamente quando o governo de Benjamin Netatnyahu lançou os primeiros ataques sobre o Irã. Os iranianos responderam disparando mísseis sobre território israelense, e os brasileiros tiveram que se abrigar em bunkers e pedir resgate ao Itamaraty.

Após o susto, todos acabaram retornando ao Brasil, mas não ficou claro o que levou um governador (Marcos José Rocha dos Santos, de Rondônia); prefeitos de diferentes regiões; vereadores; secretários municipais e estaduais; deputados e integrantes de empresas públicas a viajar para Israel, a maioria usando recursos públicos. O número total de integrantes do grupo não foi divulgado. Algumas vagas explicações sobre intercâmbio na área de segurança pública e parcerias de negócios não ajudaram a responder a esta questão.

Um vídeo obtido pelo site O Potiguar e cedido ao ICL Notícias ajuda a identificar pelo menos um dos compromissos cumpridos na viagem. Houve uma palestra ministrada aos políticos brasileiros feita por um porta-voz do exército de Israel para tentar justificar o massacre que o governo Netanyahu empreende em Gaza. A palestra não foi dvulgada na programação oficial.

Enquanto acusava a mídia internacional, e em especial a brasileira, de noticiar mentiras sobre o genocídio na Palestina, o representante de Israel divulgou várias informações questionáveis aos representantes brasileiros. O objetivo da palestra era que os integrantes do grupo se tornassem “embaixadores da verdade” no Brasil.

O porta-voz brasileiro do governo de Israel se apresentou com o nome de Rafael, e disse que sua meta era repor a verdade sobre o conflito no qual Israel está envolvido.

Afirmou que a desinformação no Brasil é grande, que há narrativas enganosas e por isso Israel tem necessidade de “passar as informações de uma forma direta para o público brasileiro sem a intermediação da mídia”, porque a “notícia chega totalmente equivocada”. Ele atacou a Globo, SBT e outras emissoras brasileiras por divulgar informações falsas sobre o conflito em Gaza.

Na verdade, acontece justamente o inverso: a linha editorial da Globo e dos principais veículos do país privilegia as versões de Israel para o massacre dos palestinos. (Veja aqui e aqui)

Abaixo, parte da lista de políticos brasileiros que participou do tour a Israel:

Marcos José Rocha dos Santos – governador de Rondônia

Cícero Lucena – prefeito de João Pessoa,

Álvaro Damião – prefeito de Belo Horizonte

Mersinho Lucena (PP-PB) – deputado federal

João Cardoso – deputado distrital (Avante)

Claudia da Silva, vice-prefeita de Goiânia (GO)

Mayara Noronha Rocha, primeira-dama do Distrito Federal

Francisco Nélio, tesoureiro da CNM

Francisco Vagner, secretário de Planejamento de Natal (RN)

Janete Aparecida, vice-prefeita de Divinópolis (MG)

Johnny Maycon, prefeito de Nova Friburgo (RJ)

Márcio Lobato, secretário municipal de Segurança Pública de Belo Horizonte (MG)

Welberth Porto, prefeito de Macaé (RJ)

Davi de Matos, chefe executivo do Centro de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Segurança Pública do Rio de Janeiro (Civitas)

Flávio Vale, vereador do Rio de Janeiro (RJ)

Gilson Chagas, secretário de Segurança Pública de Niterói (RJ)

Vagner Araújo , e o secretário de planejamento de Natal,

Ana Paula Soares Marra – secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal

Thiago Frederico de Souza Costa – secretário-executivo Institucional e de Políticas de Segurança Pública do Distrito Federal

Rafael Borges Bueno – secretário de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal

Pedro Leonardo de Paula Rezende – secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás

Ricardo José Senna – secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul

Christinne Cavalheiro Maymone Gonçalves – secretária-adjunta da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul

Marcos Espíndola de Freitas – coordenador de Tecnologia da Informação da Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul

Augusto Leonel de Souza Marques – secretário de Integração de Rondônia

Valdemir Carlos de Góes – secretário-chefe da Casa Militar de Rondônia

Maricleide Lima da Fonseca – chefe de Agenda do Governador de Rondônia

Rute Carvalho Silva Pedrosa – chefe de Gabinete do Governador de Rondônia

Renan Fernandes Barreto – chefe de Mídias do Governador de Rondônia

Marco Antônio Costa Júnior – secretário de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal

Rasível dos Reis Santos Júnior – secretário estadual de Saúde de Goiás

Keila Edna Pereira Santos – esposa do secretário Rasível

José Eduardo Pereira Filho – secretário-executivo do Consórcio Brasil Central

Renata Helena Cese Caram Zuquim – diretora de Relações Internacionais e Parcerias do Consórcio Brasil Central

Bruno De Oliveira Watanabe – diretor de Projetos do Consórcio Brasil Central

Fabrício Oliveira dos Santos – assessor de comunicação do Consórcio Brasil Central

Ana Luisa Farias Barros Coêlho – analista internacional do Consórcio Brasil Central

Maryanne Terezinha Mattos – vice-prefeita e secretária de Segurança Pública de Florianópolis (SC)

Vanderlei Pelizer Pereira – vice-prefeito de Uberlândia (MG)

Dilermando Garcia Ribeiro Júnior – secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Aracaju (SE)

Paulo Rogério Rigo – secretário de Proteção Civil de Joinville (SC)

Alexandre Augusto Aragon – secretário municipal de Segurança Pública de Porto Alegre (RS)

Verônica Pereira Pires – secretária de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais de São Luís (MA)