O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, na segunda-feira (23), a liberação de R$ 3,6 milhões em recursos para a compra de maquinários que irão reforçar a infraestrutura agrícola e impulsionar o desenvolvimento de diversos municípios acreanos.

Os valores, viabilizados por meio de convênios com os ministérios da Integração e do Desenvolvimento Regional e da Agricultura, foram depositados nas contas das prefeituras na última sexta-feira (20).

Acrelândia

O município de Acrelândia recebeu R$ 764 mil para a aquisição de uma escavadeira hidráulica sobre esteiras. O equipamento será utilizado em obras de infraestrutura e melhorias urbanas.

Marechal Thaumaturgo

A prefeitura de Marechal Thaumaturgo foi contemplada com R$ 1.198.735,81 para a compra de um trator de esteiras. O prefeito, Valdélio Furtado, agradeceu o apoio do senador e ressaltou a importância do maquinário para o fortalecimento do setor rural e urbano do município.

Rodrigues Alves

O município de Rodrigues Alves recebeu três parcelas de recursos. A primeira, no valor de R$ 1.332.711,46, será destinada à compra de um caminhão basculante e um caminhão-pipa, viabilizados por emenda do senador Petecão.

Outras duas parcelas também foram asseguradas com seu apoio:

– R$ 186.949,88, de emenda da ex-deputada Perpétua Almeida, para a aquisição de nove barcos de alumínio, 14 kits de moendas de cana e 14 conjuntos de tacho;

– R$ 117.396,07, de emenda da ex-deputada Jéssica Sales, para a compra de seis barcos de alumínio e 14 conjuntos de tacho com kit de moenda de cana.

Compromisso com o Acre

Petecão ressaltou que os investimentos são fruto de articulação em Brasília e reforçam seu compromisso com os municípios acreanos.

“Tenho plena convicção de que esses recursos não apenas fortalecem a infraestrutura agrícola dos nossos municípios, mas também representam um passo importante para garantir dignidade, renda e melhores condições de vida aos nossos produtores. Investir no campo é investir no futuro do Acre”, afirmou o senador.

(Gab do Sen Petecão)