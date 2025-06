Uma cria do orçamento secreto, o maior escândalo da política na atual república.

Que deu origem também às emendas pix…

Que teve parlamentar eleito pelo Acre como relator, acredite.

(…)

No G1 -O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e Hugo Motta (Republicanos-PB), pretendem comparecer pessoalmente à audiência marcada pelo ministro Flavio Dino, no Supremo Tribunal Federal, para tratar de emendas impositivas na próxima sexta-feira (27).

(…)

Davi Alcolumbre e Hugo Mota são os mesmos dois que impediram – junto aos os congressistas patronais, a aprovação da cobrança do IOF para os ricos que não pagam impostos.

Sim, é o Bolsa emendas!



J R Braña B.