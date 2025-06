Evento virtual acontece de 25 a 27 de junho, reúne 40 trabalhos de estudantes e professores e discute o impacto da inteligência artificial nas mudanças climáticas

O Instituto Federal do Acre (Ifac) abriu nesta quarta-feira (25) o IX Congresso de Ciência e Tecnologia (Conc&T), o maior evento científico da instituição, realizado totalmente on-line.

Com o tema ‘Inteligência Artificial e Mudanças Climáticas’, o congresso marca a retomada das atividades científicas após um ano atípico e reúne 40 trabalhos de iniciação científica, além de palestras e mesas-redondas.

Durante a abertura, transmitida pelo canal do Ifac no YouTube, o reitor Fábio Storch destacou a importância do evento:

— Conseguimos manter viva a pesquisa em nossos campi e garantir a formação científica dos nossos estudantes. A iniciação científica tem sido uma ponte entre formação acadêmica e transformação social – disse.

Ele também anunciou uma edição presencial em 2025 para comemorar os 10 anos do congresso.

A pró-reitora de Pesquisa, Hérika Satrapa, reforçou a relevância do evento:

— Esta edição é muito aguardada. Vivemos um tempo em que algoritmos moldam decisões e o clima exige respostas urgentes. É fundamental unir ciência crítica e pesquisa aplicada.

O congresso segue até sexta-feira (27), com transmissão em parceria com o Cread e a Diretoria de Comunicação do Ifac.

A abertura também contou com a presença de dirigentes da instituição e com a palestra de Saulo Rafael, do IFPA, sobre o papel dos Institutos Federais na transformação sustentável da Amazônia.

(oea com info do Ifac)