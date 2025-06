As mentiras se renovam…Agora com Donaldo Bush(Geoge Bush invadiu e destruiu o Iraque alegando que Saddan possuía armas poderosas de destruição em massa…O Iraque foi dizimado como nação e ficou por isso mesmo).

(…)

Folha de S. Paulo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em carta ao Congresso que as instalações nucleares iranianas atingidas no sábado (21) por um bombardeio americano abrigavam “um programa de desenvolvimento de armas nucleares” —contradizendo as agências de espionagem dos EUA, que dizem que esse programa não existe.

(…)

E nada acontece para impedir esses senhores da guerra a seguir com a brutalidade em benefício próprio.



J R Braña B.