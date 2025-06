O Sebrae está presente no 1º Simpósio de Pecuária de Cria do Acre, que acontece nos dias 25 e 26 de junho, no Centro de Convenções da Ufac, em Rio Branco.

O evento, inédito no estado, reúne especialistas e produtores para discutir avanços tecnológicos, socioeconômicos e sanitários na atividade pecuária.

Organizado pela Embrapa, com apoio do Sebrae, OCB, Ufac e Mapa, o simpósio busca fortalecer a cadeia produtiva da pecuária de cria por meio da troca de conhecimentos técnicos e científicos.

— O Sebrae atua em diversas cadeias do agronegócio e vê a pecuária de cria como estratégica para o Acre”, afirma o diretor técnico da instituição, Kleber Campos.

— Nosso foco é contribuir com tecnologias e boas práticas que aumentem a produtividade e a sustentabilidade no campo.

A programação inclui palestras e debates com pesquisadores e especialistas em temas como socioeconomia, alimentação, genética, reprodução e sanidade em fazendas de cria.

