Companheiras e companheiros,

Como sempre disse, o que mais desejo é paz. Quando coloquei meu nome à disposição para presidir o PT do Acre, fiz isso com o sincero intuito de contribuir com este que é o maior partido do Brasil, ajudando a recolocar a militância no centro da construção política e partidária.

Nos últimos dias, dialoguei com diversos companheiros e companheiras que expressaram preocupações em relação às declarações do companheiro Jorge Viana, manifestando sua indisposição em construir essa caminhada comigo à frente da presidência estadual do PT.

Conversei com Jorge sobre os desafios e responsabilidades que cada um de nós deverá assumir daqui para frente. E, diante desse cenário, num momento em que a unidade partidária é fundamental, quero afirmar com clareza: não serei motivo de divisões internas. Por isso, venho a público renunciar à minha candidatura à presidência do PT do Acre.

Compreendo que, a partir de agora, caberá ao nosso pré-candidato ao Senado, Jorge Viana, a condução política do partido até 2026. Não recairá sobre mim — tampouco sobre os companheiros e companheiras que estiveram ao meu lado — qualquer responsabilidade por eventuais resultados adversos.

A mim caberá seguir firme, trabalhando no governo do presidente Lula e ajudando a construir os alicerces para uma futura candidatura a deputado estadual — tarefas que o Partido me confiou e que honrarei com dedicação.

Permaneço nas fileiras do PT com o mesmo compromisso de sempre: com o povo do Acre, com a nossa militância, com os movimentos sociais e com o presidente Lula.

Peço a compreensão de todos e todas. Sigo em frente com a mesma fé de sempre: a de que um outro Brasil, um outro Acre e um outro PT são possíveis. A luta por justiça social não pode parar.

Do seu companheiro de todas as horas, Cesário Braga.

Saudações militantes, aqueles que ainda sonham com justiça social.