A Polícia Federal iniciou, nesta quarta-feira (25), a Operação Incêndios 2025, voltada ao combate aos incêndios florestais, com foco na Amazônia Legal e no Pantanal.

Coordenada pela Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente, a ação conta com bases avançadas, uso de drones, geointeligência e atuação conjunta com a Força Nacional, IBAMA, ICMBio, AGU e Ministério do Meio Ambiente. A operação marca uma nova fase de integração no enfrentamento de crimes ambientais e eventos climáticos extremos.

RESPONSABILIZAÇÃO – A Operação Incêndios 2025 também reforça o compromisso da PF com a responsabilização criminal de autores de crimes ambientais. No último ano, as ações resultaram na emissão de 29 mandados de busca e apreensão, 3 prisões preventivas, 16 prisões em flagrante e ordens judiciais de sequestro de bens que somam mais de R$ 400 milhões.

PRÓXIMAS SEMANAS – A primeira fase da operação tem início imediato nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nas próximas semanas, a estratégia será expandida para outras áreas prioritárias, como Acre, Amazonas, Rondônia e Pará.

