O senador Sérgio Petecão (PSD) participou, nesta quarta-feira (25), das comemorações pelos 33 anos de emancipação de Porto Walter, ocasião em que celebrou a entrega de quase R$ 820 mil em investimentos para a agricultura local.

Entre os destaques, está a inauguração do novo Mercado do Agricultor, no valor de R$ 668,5 mil, viabilizado por Petecão junto ao Ministério da Agricultura.

— Esse mercado é mais do que um prédio novo; é um espaço digno para o agricultor vender sua produção e conquistar uma renda melhor – afirmou o senador.

Também foi entregue uma escavadeira hidráulica, adquirida por meio do Promaq, com investimento de R$ 150 mil articulado pelo parlamentar.

— Essa escavadeira vai ajudar desde a preparação do solo até a abertura de tanques de piscicultura e a recuperação de ramais – destacou.

O prefeito César Andrade agradeceu o apoio e ressaltou a importância do maquinário: “Essa máquina chega em boa hora. Com ela, vamos avançar na infraestrutura rural e apoiar melhor os pequenos produtores”.

Nos últimos quatro anos, Petecão destinou cerca de R$ 10 milhões ao município, com recursos aplicados em agricultura, saúde, infraestrutura, educação e esporte.

Para 2025, estão previstos mais R$ 600 mil para revitalização de praças e realização de campeonato de futebol.

(oea com info do gab do senador)