A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), divulgou nesta quarta-feira (25) o resultado do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores e servidores administrativos.

A lista foi publicada no Diário Oficial do Estado e os aprovados serão convocados para suprir a demanda nas escolas da rede municipal.

O secretário de Educação, Alysson Bestene, destacou os investimentos da atual gestão no setor e o compromisso com a qualidade do ensino.

-O prefeito Tião Bocalom tem dado atenção especial à Educação. Nos últimos anos, foram muitos os avanços. Nosso foco é garantir ensino de qualidade para nossas crianças e melhores condições de trabalho para os profissionais da área – afirmou.

Segundo Bestene, mesmo com a convocação de mais de 720 servidores efetivos pela atual gestão, o afastamento de muitos profissionais por questões de saúde e o aumento da demanda tornaram necessária a nova contratação.

“Com este processo seletivo, vamos preencher as lacunas e manter a qualidade do ensino”, reforçou o secretário.

Dados da Seme mostram que mais de 220 servidores solicitaram afastamento para tratamento de saúde, e muitos contratos temporários anteriores já perderam validade.

A convocação dos aprovados será oficializada por meio de decreto, previsto para ser publicado nos próximos dias.

(oea com info da PMRB)