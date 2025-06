‘A inovação é um pilar da nossa Defensoria Pública no contexto atual. Estamos investindo em tecnologia porque sabemos que ela pode aproximar pessoas.’



— Juliana Marques, defensora pública-geral do Acre.

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) se tornou destaque no 1º Congresso Nacional de Tecnologia e Inovação (CNTI), realizado em Foz do Iguaçu (PR), com o case de sucesso “Chama no Zap” — iniciativa que centraliza os atendimentos digitais da instituição por meio do WhatsApp.

A proposta é simples, mas poderosa: tornar o acesso à justiça mais fácil, seguro e acessível, especialmente para quem mais precisa.

Com a parceria da Makeone e da Rocket.Chat, a DPE/AC implantou um sistema inovador de atendimento que utiliza a popularidade do WhatsApp para conectar servidoras, servidores, assistidos e assistidas, vencendo barreiras geográficas e tornando o atendimento mais ágil.

O chatbot implantado no número oficial da Defensoria — (68) 99230-2101 — oferece três serviços principais:

◼Atendimento virtual inicial;

◼Agendamento de atendimento presencial;

◼Acesso direto à Ouvidoria-Geral.

O canal funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h (exceto feriados), e já representa quase metade dos atendimentos realizados pela Defensoria, quase se equiparando ao número de atendimentos presenciais.

Durante o congresso, a Defensoria do Acre foi apontada como a mais avançada do país no uso de tecnologia entre as defensorias públicas estaduais.

Representantes da Makeone elogiaram a iniciativa acreana, afirmando que ela já impacta positivamente a vida de milhares de pessoas.

— Promover acesso à justiça com essa plataforma tem nos orgulhado muito. É magnífico ver a tecnologia transformando realidades – destacou Cristovam Garcia, diretor de vendas governamentais da Makeone.

A comitiva da DPE/AC no evento foi liderada pela defensora-geral Juliana Marques, acompanhada da subdefensora-geral de Gestão Administrativa Simone Santiago, da subdefensora Institucional Thais Araújo, do defensor público Bruno Vigato, do diretor de TI Genésio Mendonça, do chefe do Departamento de Sistemas e Inovação Cleir Castro, da servidora Thalya Batista e da diretora de Comunicação Katiúscia Miranda.

A campanha ‘Chama no Zap’ também tem como objetivo combater fraudes envolvendo o uso indevido do nome da Defensoria.

Embora os canais antigos ainda estejam ativos durante o período de transição, a orientação é que os atendimentos digitais sejam feitos, preferencialmente, pelo novo número oficial, garantindo mais segurança e eficiência para todos.

(oea com info da DPA)