No G1 – A derrota histórica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso, que ontem sustou a decisão do governo de aumentar o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), fez crescer no governo a ala a favor de um “enfrentamento” do tema no Supremo Tribunal Federal (STF).

(…)

Grifo meu: nesse campo, o governo Lula não vai vencer nunca. A luta pela aprovação de medidas importantes propostas pelo governo ao Congresso deveria se dar conversando com a sociedade. Mas o governo não quer – e nem vai – usar esse modelo. O governo dispensa a ajuda do povo, acredite… ou simplesmente não acredita que uma sociedade esclarecida faria a sua parte.

Grifo meu 2: uma explicação: a aprovação do IOF teria efeito sobre quem é rico e sobre a classe média alta. Os trabalhadores ficariam livres de qualquer tributação.

Grifo meu 3: é assim que funciona o Congresso patronal brasileiro: ele não deixa passar nenhuma política que aumente impostos para os ricos, mas aprova tudo o que for corte de gastos para os trabalhadores – saúde, educação, ciência, tecnologia, meio ambiente, segurança, transporte etc.

Grifo meu 4: resumindo: se o governo insistir em apresentar medidas de interesse público – mesmo que aquém das grandes necessidades da população – sem dialogar com as pessoas nas ruas, vai levar bomba desse Congresso até enjoar. Mas essa foi a escolha feita pelo próprio governo.

Em tempo: Lula, liga para Gustavo Petro, da Colômbia, e pergunta como ele faz, mesmo tendo minoria no Congresso patronal colombiano.



J R Braña B.